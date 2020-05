Taranto, uccise agente penitenziario: liberato per emergenza Covid, ora torna in carcere

TARANTO - Torna in carcere Francesco Barivelo, condannato per l’omicidio (avvenuto nel '94) dell’agente di polizia penitenziaria Carmelo Magli, in applicazione del 'dl Antimafia' del ministro Bonafede approvato in consiglio dei ministri lo scorso 9 maggio. A Barivelo sono stati revocati i domiciliari. Anche in questo caso, come previsto dalla nuova normativa, l’iniziativa è stata intrapresa dal Dap.