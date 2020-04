Taranto, Usb contro Mittal: «Operaio licenziato perché ha criticato azienda su Facebook»

TARANTO - Un lavoratore dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stato «licenziato per aver commentato sulla propria bacheca di Facebook quel che realmente accade in fabbrica». E’ quanto denuncia Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell’Usb, che parla di «un’azienda senza scrupoli». L'operaio - a quanto si apprende - aveva criticato attraverso il social network le condizioni di lavoro all’interno del siderurgico tarantino.

Al lavoratore licenziato, che non è - precisa - un nostro iscritto, va ovviamente la solidarietà a nome di tutta la nostra organizzazione sindacale». Rizzo evidenzia anche una presunta disparità di trattamento nel pagamento delle aziende dell’indotto e definisce questo un «atteggiamento razzista. Ci risulta - sostiene il sindacalista - che i bonifici siano arrivati ad alcune aziende del nord, diverso trattamento per quelle locali, che attendono ancora il pagamento degli arretrati».

Secondo Rizzo, c'è una «atmosfera pesante che condiziona fortemente la capacità di lavorare in armonia e con serenità, oltreché ovviamente in sicurezza. ArcelorMittal ha manifestato già con grande evidenza le sue intenzioni, deludendo del tutto le aspettative della prima ora. Per questo riteniamo che sia, già da un pò, giunta l’ora che il Governo intervenga per ristabilire gli equilibri. Facciamo un appello al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli perché la multinazionale, interessata esclusivamente al profitto, lasci Taranto. Presto - annuncia il coordinatore Usb - chiederemo al sottosegretario Mario Turco di convocare sulla vertenza ArcelorMittal un tavolo con tutti gli enti».