Coronavirus Taranto, migranti donano visiere all'ospedale Moscati

La Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II di Taranto, insieme alle famiglie di profughi e rifugiati presenti sul territorio, sotto la gestione dei Servizi Sociali del Comune hanno realizzato manualmente 120 visiere protettive Dpi destinate al personale medico ed infermieristico dell’ospedale Moscati di Taranto, uno dei Centri Covid della Puglia. «Un’altra bella testimonianza di solidarietà - sottolinea in una nota l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli - ci arriva dal nostro Sprar Siproimi. Le famiglie inserite nel progetto hanno inteso così ringraziare medici ed infermieri per lo sforzo profuso a favore dell’intera comunità». Le 120 visiere sono state consegnate al professor Giancarlo D’Alagni primario del Reparto di Pneumologia del Moscati da Marcello Caracciolo, Direttore di Progetto dello Sprar. "L'Amminstrazione Melucci - conclude l’assessore - ringrazia la Cooperativa Giovanni Paolo II e gli ospiti dello Sprar per questo bell'esempio di collaborazione».