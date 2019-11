E’ in corso al Quirinale l’incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Per il presidente Sergio Mattarella l'Ilva è un grande problema nazionale che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione, non solo per le implicazioni importantissime sul piano occupazionale ma anche - ha detto ai sindacati - per quanto riguarda il sistema industriale italiano. Il capo dello Stato non è entrato in nessun modo sul come risolvere la crisi dato che spetta al governo. La richiesta di incontro è venuta dai sindacati, che hanno chiesto di vedere il Presidente e Mattarella, nel corso dell’incontro, avrebbe soprattutto ascoltato.

L'ANNUNCIO DELL'AZIENDA - «L'azienda ha appena convocato i coordinatori di fabbrica e ha comunicato che sospende la procedura di spegnimento impianti e riapre gli uffici commerciali, per la vendita del prodotto, in attesa della sentenza del Tribunale di Milano. L’Afo2 al momento resta attivo». Lo afferma Giuseppe Romano, segretario generale Fiom Cgil Puglia e Taranto, dopo le comunicazioni ricevute a Taranto da ArcelorMittal. Il messaggio era stato riferito anche da Rocco Palombella segretario generale della Uilm, parlando al programma di Radio1 Zapping.

L’annuncio della A.Mittal di sospendere la procedura di spegnimento dell’impianto ex Ilva in attesa della sentenza sul ricorso d’urgenza presentato dai Commissari è stata comunicata alle Rsu di Taranto mentre le rappresentanze dei lavoratori incontrano il Presidente della Repubblica. La decisione segue l’invito rivolto oggi al gruppo franco-indiano da Claudio Marangoni, presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Milano, che ha fissato per il prossimo 27 novembre l’udienza sul ricorso in questione «a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti» dello stabilimento siderurgico.

CONTE INCONTRA VENERDì I VERTICI AZIENDA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vedrà i vertici di Arcelor Mittal venerdì alle 18.30, insieme al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

IL CONSIGLIO REGIONALE CHIUSO SENZA VOTO MOZIONE - Il consiglio regionale pugliese, convocato per discutere della vertenze ex Ilva, si è concluso con un nulla di fatto dopo quasi sei ore di dibattito acceso. Il presidente del consiglio regionale, Mario Loizzo, non avendo ricevuto una mozione unitaria, ha chiuso l’Assemblea rinviando un eventuale voto alla prossima riunione se si dovesse trovare una sintesi condivisa. Al termine del Consiglio, infatti, sono state depositate tre mozioni diverse e incompatibili tra di loro dal Pd, da Forza Italia e dal Movimento5Stelle. In particolare, Forza Italia ha presentato un emendamento in cui si prevede l'introduzione dello scudo penale, possibilità non condivisa dal M5S. Mercoledì prossimo, i capigruppo si rivedranno per discuterne nuovamente e provare a individuare una mozione unica.

LE PAROLE DI EMILIANO - «Perché si voleva che i sindacati firmassero l’accordo col governo uscente? Quale urgenza c'era? Sono domande alle quali non ho risposte». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la relazione in Consiglio regionale sulla vertenza ex Ilva. «La Regione Puglia - ha svelato oggi Emiliano - riuscì a convincere tutti i sindacati a non firmare quella intesa tra governo e Arcelor Mittal, abbiamo così evitato una ulteriore confusione nei miei concittadini. Taranto non né può più della commedia degli equivoci».

IL PARERE DEI COMMISSARI - Se ArcelorMittal continuasse a portare avanti il suo «modus operandi», dell’Ilva non resterebbero che le «macerie», ossia «impianti irrimediabilmente compromessi» e «nessuna materia prima per riavviare la produzione». Un «quadro generale che non può evidentemente che dare fiato a chi, al momento del contratto, aveva pronosticato che sarebbe rapidamente emerso» che il gruppo franco indiano voleva solo «uccidere un proprio importante concorrente sul mercato europeo». E’ un altro passaggio del ricorso d’urgenza depositato al Tribunale di Milano dai legali dei commissari dell’ex Ilva. I legali, in questa parte del ricorso, spiegano anche che si tratta di «una situazione purtroppo non nuova per ArcelorMittal», con un «inquietante parallelismo con la strategia» che il gruppo «ha posto in essere alcuni anni fa rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il rilancio del centro siderurgico di Hunedoara in Romania» e che è diventato una «progressiva cancellazione» col licenziamento di «due terzi del personale rimanente».

«A seguito della recente richiesta dei Commissari dell’Ilva al Tribunale di Milano volta all’ottenimento di provvedimenti provvisori relativi all’acciaieria di Taranto, AM InvestCo Italy - puntualizza l'azienda in una nota - prende atto e saluta con favore l'odierna decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di emettere un’ordinanza provvisoria senza prima aver sentito tutte le parti. L’udienza in Tribunale è fissata per il 27 novembre».