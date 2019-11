Mittal, Emiliano a Taranto fra i lavoratori in protesta: «Studiamo modo per pagare fatture indotto». Stasera sindacati al Quirinale

Le aziende dell’indotto dell’ex Ilva di Taranto sono in presidio davanti alla portineria C dello stabilimento siderurgico con dipendenti e mezzi per protestare contro il mancato pagamento delle fatture da parte di ArcelorMittal e per rivendicare la continuità produttiva e occupazionale della fabbrica dopo l’annunciato disimpegno della multinazionale. Al presidio partecipano gli autotrasportatori tarantini, con i tir parcheggiati all’esterno dello stabilimento, che ieri non hanno escluso di bloccare l’uscita delle merci. Presenti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro. Le imprese dell’indotto hanno maturato crediti per circa 60 milioni di euro.

«Stiamo studiando un sistema che consenta alla Regione di pagare le fatture al posto di Mittal e poi subentreremmo come creditori dell’Ilva ma sconsiglio a Mittal di trasformare la Regione Puglia anche in un creditore della loro azienda perché a quel punto li perseguiteremo legalmente ovunque al mondo. Questo modo di fare è vergognoso». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha raggiunto il presidio delle aziende dell’indotto di ArcelorMittal davanti alla portineria C dello stabilimento siderurgico di Taranto. Emiliano nei giorni scorsi aveva ricevuto rassicurazione dall’Ad Lucia Morselli circa il pagamento delle aziende dell’indotto.

«Mittal si è impegnato a pagare le fatture. Ci sono i lavoratori delle imprese esterne che hanno fatto prestazioni di beni e servizi e non sono stati pagati. Stanno rischiando di far fallire decine di aziende che sono essenziali per l’economia pugliese. Siccome si sono impegnati a pagare, devono pagare presto».

«Quello in atto da parte dell’indotto sarà un blocco intelligente che consentirà alle merci che devono entrare per alimentare la fabbrica di continuare ad arrivare. Ma è chiaro che non è possibile pensare che queste imprese dell’indotto alle quali sono stati già portati via 150 milioni di euro nella prima fase dell’emergenza Ilva, non ricevano il pagamento delle fatture perché ogni azienda ha i suoi termini». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, presente al presidio delle aziende dell’indotto di ArcelorMittal davanti alla portineria C dello stabilimento siderurgico di Taranto.

«Noi pretenderemo questo pagamento - ha detto -, che peraltro ci è stato assicurato dall’ad Morselli che ho incontrato per questa ragione. Stamattina abbiamo avuto qualche notizia su un inizio di discussione sulla vertenza e mi auguro che questa domenica abbia fatto riflettere Mittal sulla follia che sta mettendo in essere, perché hanno adottato una strategia di sfida diretta che evidentemente noi non possiamo accettare. Sedendosi a ragionare si può trovare una soluzione».

Nessuno è «insensibile alla crisi dell’acciaio di questo momento, però - ha aggiunto - un conto è discutere e un conto è scatenare il panico e far fallire le aziende che non hanno nessuna colpa. Sono due cose completamente diverse. In questo momento bisogna evidentemente mantenere la calma. Questo presidio io lo considero importante perché fa capire che noi non stiamo a guardare».

«Devono sapere che questa fabbrica non è un videogioco, è una fabbrica vera dove se gli operai non intendono obbedire ad ordini, che peraltro violano la legge dal mio punto di vista perché la distruzione della fabbrica è un reato, noi saremo dalla parte degli operai e dalla parte di chi impedisce la distruzione della fabbrica». Lo ha sottolineato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al presidio delle aziende dell’indotto davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto, precisando di aver apprezzato «gli operai dell’Ilva che hanno manifestato la volontà di rifiutarsi di spegnere le centrali elettriche. Quelli che comandano devono sapere che questa fabbrica è gestita dagli operai, quelli interni e quelli dell’indotto».

La soluzione, ha detto il governatore, «l'abbiamo indicata da tempo. Questa fabbrica deve essere innovata dal punto di vista tecnologico, deve diventare non pericolosa per la salute e va evidentemente decarbonizzata: questo processo che noi sosteniamo da anni finalmente ha convinto tutti, non so se convincerà ArcerlorMittal ma quel che è certo è che questa fabbrica così com'è rischia di non essere economica dal punto di vista della gestione e di essere pericolosa per la salute». Bisogna "immediatamente intervenire, per questo - ha aggiunto - sono a disposizione finanziamenti europei molto importanti che Mittal potrebbe utilizzare ove volesse proseguire la gestione. Ma se ha deciso di fare del male a se stessa e di fare del male a noi, a questo punto noi reagiremo, questo è poco ma è sicuro».

STASERA SINDACATI AL QUIRINALE - I tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil saranno ricevuti stasera alle 19.30 al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per affrontare la questione dell’ex Ilva e in generale delle crisi industriali. Lo si apprende da fonti sindacali.

AUTOTRASPORTATORI IN AGITAZIONE FINO A PAGAMENTI - Le aziende di autotrasporto dell’indotto ex Ilva aderenti a Sna Casartigiani hanno avviato lo sciopero della categoria con presidio presso la portineria C, varco di ingresso ovest e varco di ingresso merci dello stabilimento siderurgico di Taranto. La mobilitazione, viene spiegato, proseguirà «fino al pagamento di tutte le fatture emesse e avendo rassicurazioni sul futuro con azioni precise da parte del governo italiano a tutela del settore». Gli autotrasportatori si sono uniti alle aziende iscritte alle altre associazioni di categoria dell’indotto che sono in presidio dalle 6 di questa mattina davanti alla portineria C. Sna Casartigiani precisa che «Arcelormittal ha bloccato i pagamenti delle fatture dei servizi di autotrasporto, dei mesi di agosto e settembre 2019 inoltre sono in scadenza quelle di ottobre 2019 e che la stessa azienda è stata messa in mora, ma alla data attuale le aziende non hanno avuto riscontro».

Le aziende dell’indotto di autotrasporto «che hanno come cliente principale Arcelormittal Italia - aggiunge Casartigiani - sono impossibilitate a rispettare le scadenze tributarie, fiscali e previdenziali in scadenza visto il mancato incasso delle fatture».

BOCCIA: PRONTI A COMMISSARI E PRESTITO PONTE - Se A.Mittal non rivede la decisione di lasciare Taranto, per l’ex Ilva scatterà «l'amministrazione straordinaria, con un prestito ponte» da parte dello Stato in modo da riportare l’azienda sul mercato entro un paio d’anni. Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. «Mittal - ha aggiunto Boccia - ha posto un ricatto occupazionale inaccettabile, che il governo ha già respinto. E dunque deve assumersi le proprie responsabilità e rispettare le leggi della Repubblica italiana».

E se non lo facesse? «C'è l’amministrazione straordinaria che ha salvato l’Ilva dal crack dei Riva - ha risposto il ministro - con un prestito ponte e con l’obiettivo di riportare entro uno-due anni, come previsto dalla legge, l’azienda sul mercato. Se fosse necessario lo rifaremo senza alcun problema. Alternativa non c'è». Solo una volta decisa l’amministrazione straordinaria «si deciderà se ci sono altre aziende dello Stato che possono entrare nella cordata. Io - ha concluso Boccia - penso che abbia assolutamente fondamento la possibilità che entrino altre aziende, tra cui Cdp, ma è un tema che si porranno i commissari».