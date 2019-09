Palagiano, abusi sessuali e minacce a 3 donne: arrestato 20enne pakistano

I carabinieri di Palagiano (Taranto) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale ionico per violenza sessuale e atti persecutori, nei confronti di un ventenne, un pakistano richiedente asilo politico, già ospite in un centro di prima accoglienza e ora senza fissa dimora.



Le indagini, avviate dalle denunce di tre ragazze del luogo, hanno evidenziato due distinti episodi di abusi sessuali nei confronti di una di loro, nei mesi di maggio e agosto, oltre a diversi atti persecutori anche nei confronti delle altre due giovani donne. Nei due episodi di violenza è accusato di aver sorpreso la vittima in una via periferica e, dopo averla bloccata con la forza, di averla palpeggiata nelle parti intime; in entrambe le occasioni la malcapitata è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi. Successivamente il ventenne, di fronte al rifiuto della donna ad avere qualsiasi tipo di approccio con lui, avrebbe iniziato a minacciarla e offenderla ogni volta che riusciva a individuarla. E’ accusato anche di aver pedinato e minacciato con il coltello le altre due donne.