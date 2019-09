Palagianello, si intrufola in un terreno e ruba un quintale d'uva: arrestato 75enne

I carabinieri di Palagianello (Ta) hanno arrestato un 75enne tarantino con precedenti, per furto aggravato. L'uomo si trovava in un fondo agricolo in contrada Lamaderchie e dopo aver danneggiato la sbarra d'ingresso aveva rubato a mani nude un quintale di uva da tavola, strappandola direttamente dai ceppi. La refurtiva è stata restituita e l'uomo si trova nel carcere di Taranto.