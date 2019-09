Arcelor, lavoratore licenziato: sciopero nazionale Usb

L’Usb nazionale ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il 27 settembre dei lavoratori dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto e dell’appalto nell’ambito della terza giornata mondiale di mobilitazione sul clima. Un appuntamento che interesserà diverse città italiane, a cui ha aderito anche l’organizzazione sindacale Usb.

L’adesione allo sciopero a Taranto è legata al licenziamento di un delegato Usb, lavoratore del reparto parchi minerali, che il 9 luglio scorso aveva partecipato a una manifestazione a Roma ma era stato precettato dall’azienda e messo «di comandata» sugli impianti.

"La battaglia che l’Usb di Taranto - è detto in una nota - sta sostenendo per la chiusura dello stabilimento ex Ilva testimonia il valore assoluto che diamo al diritto alla salute, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente contro chi sostiene il ricatto occupazionale»