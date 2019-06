Ex Ilva, Corte di Strasburgo boccia richiesta di un nuovo giudizio

TARANTO - La Corte dei diritti umani non ha accettato la richiesta di un nuovo pronunciamento presentata dal gruppo di cittadini italiani che a gennaio scorso fece condannare l’Italia per le emissioni dell’Ilva. I cittadini volevano rinviare il caso alla più alta istanza della Corte, la Grande Camera, per ottenere il riconoscimento della responsabilità dello Stato anche per i danni causati alla salute. La sentenza di condanna dell’Italia emessa all’inizio dell’anno diventa quindi definitiva.