Taranto, rubano un'auto, un camper e un cellulare: 3 arresti

La polizia di Grottaglie (Ta) ha arrestato in flagrante tre pregiudicati ritenuti responsabili del furto di un'auto e di un camper. I tre sono stati anche denunciati per il furto di un cellulare. Il segnale GPS di un'auto rubata a Taranto alle 5.50 del mattino aveva indicato che il veicolo in quel momento si trovata in contrada Salete. Perciò gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a intercettarlo, bloccandolo con le tre persone a bordo.

La perquisizione ha consentito di trovare numerosi arnesi da scasso nascosti, tra cui chiavi gira tubi, una chiave da meccanico, un grimaldello, un paio di guanti, una centralina. Il cellulare trovato era stato rubato quella mattina a Monteiasi (Ta). L'auto era di proprietà di un autonoleggio. Inoltre i due, poco prima, avevano anche rubato un camper, che avevano poi abbandonato nelle campagne perché inseguiti dal proprietario svegliato dall'allarme. Dei tre, tutti accompagnati nel carcere di Taranto, uno è stato denunciato anche per guida senza patente e un altro per non aver rispettato gli obblighi legati alla sorveglianza speciale.