Taranto, sorpreso con 100 grammi di cocaina: arrestato

TARANTO - Beccato con 100 grammi di cocaina: per questo la polizia ha arrestato un 31enne di Taranto. L'uomo intorno alle 23 di ieri sera, è stato sorpreso senza casco, da una volante mentre era fermo al semaforo in via Umbria a bordo di un motore. A seguito di un controllo, trovato senza documenti, il 31enne è stato portato in caserma e dopo un tentativo di fuga è stato riacciuffato e perquisito: gli agenti gli hanno trovato addosso un sacchetto sottovuoto contente 100 grammi circa di cocaina in pietra. Dopo aver ritrovato la sostanza stupefacente l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La cocaina è stata posta sotto sequestro.