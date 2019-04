Taranto, immunità all’ex Ilva: ora a decidere è Mattarella

TARANTO - Come nella peggiore delle tradizioni della Seconda Repubblica il decreto è stato approvato «salvo intese» (ovvero sempre pronti a cambiare) e con un testo sul quale ci sarà il più fitto riserbo almeno fino all’agognata firma del presidente Mattarella. Ma alla fine, secondo quanto risulta alla Gazzetta, nel decreto «Crescita» licenziato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso c’è anche la norma che limita l'immunità penale per i manager e i commissari straordinari dell'ex Ilva (dall’1 novembre gestita in fitto biennale finalizzato all’acquisto dalla multinazionale ArcelorMittal), circoscrivendola all'Aia (Autorizzazione integrale ambientale), con l'eliminazione di ogni riferimento ad altre norme di legge su tutela dell'ambiente, salute e incolumità pubblica.

L'immunità, limitatamente ai manager, si applicherebbe solo con riferimento alle condotte poste in essere fino al prossimo 30 giugno 2019 e non, invece, sino al 2023, termine ultimo per l’ultimazione delle misure previste nel piano ambientale. Lo scudo è stato introdotto dal governo Renzi nel gennaio 2015, poi modificato nel 2016, per i commissari straordinari dell'acciaieria, agli affittuari e agli acquirenti prevedendo che le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale «non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa» in quanto «costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». Su tale norma pende un ricorso alla Corte costituzionale promosso a inizio febbraio dal Gip del tribunale di Taranto Benedetto Ruberto: bisognerà capire testo alla mano se la modifica introdotta dal governo Conte avrà effetti (caduta di interesse) sul ricorso che gode già del sostegno della Regione Puglia.

L’eliminazione della immunità aprirà uno scenario nuovo per ArcerlorMittal che inevitabilmente dovrà fare i conti con querele ed esposti che periodicamente vengono depositati alla Procura di Taranto da quanti denunciano nuovi episodi inquinanti, esposti e querele finora sterilizzati proprio dall’immunità.

Stamattina il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi consegnerà al sindaco Rinaldo Melucci la relazione richiesta sugli effetti sanitari delle emissioni che negli ultimi mesi, pur in aumento rispetto al passato, si sono comunque mantenuti sotto i limiti di legge. Era stato proprio il primo cittadino a chiedere agli organi di controllo chiarezza dopo un periodo ambientalmente turbolento contrassegnato dalla chiusura di due scuole al rione Tamburi per la scoperta che le collinette ecologiche realizzate tra il quartiere e il siderurgico nei primi anni ‘70 sono in realtà composte da scarti di lavorazione dell’acciaieria e da rifiuti speciali pericolosi, l’allarme inquinamento rilanciato da Peacelink e il decesso del 15enne Giorgio Di Ponzio, ucciso da una forma di cancro in letteratura scientifica addebitale a fattori ambientali.

Proprio sulle collinette va detto che la Procura di Taranto ha disposto l’avvio dei campionamenti del top soil, in contraddittorio tra Arpa e Ilva in amministrazione straordinaria, alla presenza dei carabinieri del Noe, e che in settimana all’attenzione del sostituto procuratore Mariano Buccoliero arriverà la proposta di un piano di caratterizzazione della zona, estesa per circa 10 ettari.