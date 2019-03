Statte, evade dai domiciliari per uscire in centro: arrestato

I carabinieri di Statte (Ta) hanno arrestato un 40enne del posto, con precedenti, per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo era in casa da giugno scorso perché ritenuto colpevole di furto aggravato. I militari hanno accertato che si era allontanato dall'abitazione, e l'hanno sorpreso poco dopo in centro, senza alcun permesso a uscire. L'uomo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.