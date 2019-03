Taranto, «Le auto dentro il cimitero? Devono esserci più controlli»

TARANTO - «La domenica non sembra di essere al cimitero, ma piuttosto - visto il traffico - a corso Umberto». Lo ha detto, nei giorni scorsi, durante la penultima riunione del Consiglio comunale Massimo Battista (Misto). La sua affermazione si è inserita nel solco della discussione sul regolamento di Polizia mortuaria, poi approvato all’unanimità dalla massima assise cittadina. Che ha consentito ad un gruppo trasversale di consiglieri di porre con forza il tema della sicurezza all’interno del cimitero «San Brunone». Tra questi, il capogruppo di «Indipendenti per Taranto», Aldo Fugetti, ha persino invocato «l’installazione di alcune telecamere».

Ora, i numeri. È stata la responsabile dell’ufficio che si occupa dei cimiteri nonché funzionaria della direzione Ambiente, Barbara Galeone, rispondendo ad alcune richieste provenienti dai banchi consiliari, a far sapere che «i permessi rilasciati sono circa 250 e che, all’interno del cimitero, non possono entrare contemporaneamente più di 7 automobili. Che, a loro volta, possono trasportare persone che hanno comprovati problemi di deambulazione».

Il neoconsigliere di Fratelli d’Italia, Tony Cannone, la vede così: «Magari uno solo ha davvero problemi a camminare ma poi gli altri 4 o 5 che stanno nell’automobile stanno benissimo e quindi questi mezzi - sottolinea Cannone - alla fine si trasformano in piccoli bus o navetta o in taxi che fanno il giro all’interno del cimitero per accompagnare ognuno degli occupanti l’autoveicolo da una parte all’altra in base ai luoghi in cui ci siano le tombe dei loro defunti».

Torna, quindi, prepotente il tema dei controlli. E lo solleva nuovamente Battista. Che chiede: «D’accordo, non possono entrare contemporaneamente più di sette auto, ma chi è in grado poi davvero di controllare quanto tempo queste automobili trascorrano all’interno del cimitero. E se stanno ore lì dentro, alla fine, le auto che transitano nei vicoli sono inevitabilmente di più di sette».

Nel corso della seduta, più volte, è intervenuto il consigliere comunale Gaetano Blè che ha chiesto di modificare il testo portato in aula visto che non si comprendeva quale direzione dovesse effettivamente rilasciare i permessi. Alla fine, ha assicurato la funzionaria comunale Galeone, saranno gli uffici della direzione Ambiente a svolgere questo lavoro. E, infine, ancora Blè ha chiesto se gli uffici fossero in grado di valutare l’effettiva difficoltà di deambulare del richiedente e soprattutto come si comportasse la direzione per i titolari già dei permessi rilasciati dai Vigili urbani. Sul punto, Galeone ha rassicurato che «consulteremo e poi soprattutto potremo incrociare i dati con quelli in possesso alla Polizia locale di Taranto».