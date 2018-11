Truffa ai danni Asl Taranto, gip archivia posizione ex dirigente

Per sostanziale estraneità ai fatti contestati il gip del Tribunale di Taranto Giuseppe Tommasino ha archiviato le indagini a carico di Rossella Fischetti, all’epoca dei fatti direttore dell’Area Gestione Risorse finanziarie dell’Asl di Taranto.

Il giudice ha così accolto la richiesta del pm inquirente Lanfranco Marazia, titolare dell’indagine in cui vengono contestati i reati di concorso in truffa a carico di dipendenti della Asl e di imprenditori per aver favorito una società con sede a Roma, ma risultata inattiva, con danno per l’azienda sanitaria di oltre 338mila euro.