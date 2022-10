Calcio, nel Bari si ferma Ceter ma torna Maiello

BARI - Il Bari, in vista della sfida d’alta quota di venerdì al San Nicola contro la Ternana, perde l'attaccante Ceter ma ritrova il regista Maiello. L’attaccante colombiano resterà fuori almeno per una decina di giorni a causa di lesione di basso grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro rimediata contro il Parma al Tardini in Coppa (questo l’esito degli esami strumentali).

Il centrocampista, invece, è tornato ad allenarsi oggi regolarmente con i compagni. Il tecnico Mignani ha intanto suonato la carica dopo la bruciante sconfitta nel recupero a Frosinone («non abbattiamoci, andiamo avanti»), mentre procede a passo spedito la prevendita dei biglietti per la gara contro la Ternana (possibile che si superi ancora una volta quota 30mila spettatori).