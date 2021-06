Il campionato italiano di ciclismo donne si corre sulla Costa dei Trulli

Alberobello - Da Monopoli a Castellana Grotte, 140 chilometri tra ulivi, muretti a secco, mare e trulli. È stato presentato questa mattina il campionato italiano 2021 donne élite di ciclismo su strada che si svolgerà domenica, 20 giugno.

«Le biciclette del Campionato italiano donne élite celebreranno nel migliore dei modi il ritorno della vita sana all’aria aperta»- ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, lanciando dal Belvedere dei Trulli di Alberobello, l'edizione 2021.

L’appuntamento è per domenica 20 giugno, su un percorso di 140 chilometri che andrà da Monopoli a Castellana Grotte, passando per Polignano a Mare, Mola, Rutigliano, Conversano, Putignano, Locorotondo e Alberobello, attraversando la cosiddetta "Costa dei trulli", che dal mare arriva alla Valle d’Itria.

Alla conferenza stampa di stamattina erano presenti tutti i 18 sindaci coinvolti nell'evento organizzato per valorizzare il territorio attraverso lo sport e, in particolare, il ciclismo, la cui pratica, durante la pandemia ha conosciuto uno sviluppo impetuoso, come ha spiegato il neo-presidente nazionale di Federciclismo, Cordiano Dagnoni, che ha voluto essere presente ad Alberobello che proprio quest’anno festeggia i 25 anni del riconoscimento UNESCO come patrimonio dell’Umanità.

Ospiti d'eccezione, il due volte campione del mondo di ciclismo su strada, Gianni Bugno, e la terlizzese Marinella Falca, ginnasta Argento olimpico ad Atene 2004.