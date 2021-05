Il gesto d'amore di Flavia Pennetta: «Due campi per la mia Brindisi»

Sesto posto nella classifica mondiale Wta, primo posto nella classifica mondiale; ventotto titoli Wta, tanti successi con la nazionale azzurra in Fed Cup, trionfatrice agli US Open: tutto questo e tanto altro ancora in diciannove anni di attività agonistica, durante i quali Flavia Pennetta, fra le assolute protagoniste del tennis azzurro, è stata un’autentica globe trotter avendo calcato i campi di quasi tutto il mondo.

Oggi, cinque anni dopo il matrimonio con Fabio Fognini, nel mentre continua ad essere presente in diversi eventi (collabora anche con Sky ed Eurosport), è la straordinaria, felicissima mamma di Federico e Farah. Prima campionessa ora mamma: il grande cambiamento. «Un nuovo stupendo modo di vivere visto che molte ore delle mie giornate le trascorro con i miei bambini. Ma non ho appeso la racchetta al chiodo, atteso che la riprendo, intervallando le partitelle con puntate in palestra e tanta ginnastica».

La sua vita la divide tra la casa in Liguria, dove, da ultimo, ha trascorso il periodo del lockdown e la Puglia. «Non mi sono mai staccata dalla mia Brindisi. Sono andata via quando avevo sedici anni, ma ogni volta che ne ho avuto la possibilità sono sempre tornata a casa. Tanto è grande l’amore per la mia famiglia e la città».

A Brindisi ha voluto fare un regalo. «Non c’erano campi da padel, che è lo sport del momento, un gioco di grande appeal che in Puglia sta riscuotendo molto successo, è un’autentica rivelazione. Da qui il desiderio di contribuire con un piccolo aiuto per far crescere la città offrendo, a quanti lo vorranno, la possibilità di praticare questa nuova attività. Brindisi non aveva ancora una struttura del genere, ed allora, grazie alla disponibilità del Ct Brindisi che ha dato la possibilità di utilizzare un’area dismessa, ecco realizzati i due campi di padel. Per questo progetto, che non è niente di definitivo ma una collaborazione in essere che mi impegna senza distrarmi dalla famiglia, riceviamo numerosi messaggi di apprezzamento. È bellissimo».

Molto probabile che sul nuovo impianto, limitatamente agli impegni sportivi di Fabio, fra i più grandi tennisti di sempre, e quelli di mamma di Flavia, si potrà assistere ad una esibizione del duo Pennetta-Fognini. Magari dopo che Fabio avrà smaltito la delusione per essere uscito troppo presto dagli Internazionali di Roma. Brindisi, ad ogni modo, s’aspetta di vedere la «coppia del tennis» anche al palasport. «Sapete benissimo quanto io ami il basket che seguo da quand’ero piccola. Il mio papà è stato, fra l’altro, presidente della squadra. Seguo l’Happy Casa da lontano. Sono una tifosissima e non da oggi che Brindisi sta vivendo una stupenda stagione. Mi auguro di poter tornare nel palasport per assistere ad una partita di questi playoff».