Potenza, stasera in campo per l'esordio palyoff contro il Catanzaro

POTENZA - A quasi quattro mesi dall’ultima partita ufficiale del 9 marzo scorso (pareggio a reti inviolate con la Cavese) i rossoblù di mister Raffaele tornano in campo questa sera (ore 20.45 diretta tv su Raisport) per affrontare il match di esordio nei playoff promozione. Avversario di turno dell’undici lucano i giallorossi del Catanzaro, formazione di indubbio valore, guidata da un tecnico di qualità e grande esperienza qual è Gaetano Auteri, ma sconfitta da Murano e compagni nei due precedenti della stagione regolare. In casa Potenza c’è un moderato ottimismo (basta un pari per passare) anche se negli ultimi giorni mister Raffaele ha dovuto fare i conti con una serie di problemi.

Tre le assenze sicure, oltre a quella di Ferri Marini, contratto concluso. Mister Raffaele non potrà contare sul difensore Giosa, squalificato, e sugli infortunati Isgrò (stagione finita) e Dettori. Il centrocampista sardo è stato costretto alla resa alla vigilia del match non avendo recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato in uno dei primi allenamenti sostenuti dopo il lockdown.

Insomma, non sarà il Potenza-tipo quello, per intenderci, che nell’ultima parte della stagione regolare aveva ripreso a girare a ritmi elevati puntando decisamente a salire sul «podio» virtuale del girone. Il tecnico rossoblù negli ultimi giorni ha lavorato per trovare le giuste alternative agli assenti. Difficile anticipare le mosse di mister Raffaele che in difesa ha un paio di opzioni sulle quali riflettere: l’innesto di Silvestri nel trio di difensori centrali o lo spostamento di Sepe in quel ruolo con Silvestri a sinistra a guardia di Kanutè o Tulli. Per quanto riguarda il vice Dettori, tutte le indicazioni portano a Coppola che in passato si è già disimpegnato in quel ruolo e dunque offre le adeguate garanzie.

Riguardo al Catanzaro, le indicazioni parlano della conferma quasi in blocco della formazione che ha superato il turno pareggiando a reti bianche con il Teramo. Squalificato Casoli c’è pronto Statella mentre Tulli dovrebbe giocare al posto di Kanute.

Le probabili formazioni:

POTENZA(3-4-3): Ioime, Sales, Silvestri, Emerson, Coccia, Coppola, D’Angelo, Sepe, Golfo, Murano, Ricci. A disp: Santopadre, Viteritti, Panico, Gassama, Di Somma, Longo, Souare, Iacullo, França, Volpe. All. Raffaele

CATANZARO (3-4-3): Bleve; Celiento, Atanasov, Martinelli; Statellai, Corapi, De Risio, Contessa; Tulli, Di Piazza, Carlini. A disp: Di Gennaro, Mittica, Nicoletti, Riggio, Urso, Novello, Kanutè, Pinna, Bianchimano Bayeye, Di Livio. Allenatore: Auteri.