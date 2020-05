Bari calcio, il ds Scala: «Noi siamo pronti a giocare i playoff»

BARI - «Le parole del presidente sono state chiare: siamo pronti a giocare i playoff, nei tempi e nelle modalità che verranno stabilite. Serve un’attenta riflessione, lo ha detto anche il presidente Ghirelli. Aspettiamo il giudizio del Consiglio Federale, quella della Lega Pro è una proposta, una proposta che per noi è inaccettabile": questa la posizione del ds del Bari Matteo Scala dopo l’indirizzo emerso dall’assemblea di Lega pro in merito alla quarta promozione (per meriti sportivi). Il club pugliese è infuriato per questa soluzione che decreterebbe il salto in B del Carpi (arrivato terzo nel suo girone) a danno dello stesso Bari, arrivato secondo nel girone C.

«Abbiamo sempre chiesto di giocare. Ci siamo attenuti alle disposizioni della Lega. Siamo scesi in campo a Catanzaro - ha spiegato intervenendo su TeleBari - quando era stato già dichiarato il lockdown: non abbiamo fatto una piega. E’ evidente che ci sono molte società che vogliono tornare in campo e noi non vogliamo mollare la presa». «Continuiamo ad allenarci, siamo tutti collegati, aspettiamo delle date. Siamo disponibili a rispettare tutti i protocolli del caso. Per partecipare a campionati prestigiosi bisogna averne capacità e forza. Il campo è e deve essere giudice sovrano, è la regola del calcio», ha concluso Scala. .