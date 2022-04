La pugliese Malena senza veli per la Pupa e il Secchione

La pornodiva Malena senza veli: l'attrice pugliese improvvisa uno spogliarello cinematografico, che ha interpretato nell'ultima puntata del programma “La Pupa e il Secchione” su Italia Uno. "Stavo tremando e avevo preso freddo prima: dalla villa, per il collegamento, ero in intimo e quindi non dico che ero congelata... te lo giuro: di più. (ride)". Malena ha infatti intepretato il celebre episodio “Mara” con Sophia Loren e Marcello Mastroianni di “Ieri, oggi e domani”, capolavoro del Cinema di Vittorio de Sica.

L'attrice hard di Gioia del Colle ha vestito il ruolo con professionalità e autorevolezza nella dedica, arricchita con sensuale completo intimo e smalto lilla trendy.