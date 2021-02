Filippo Meneghetti, racconto l'amore lesbo tra due anziane

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 FEB - Una storia d'amore lesbica tra due donne anziane, con un regista italiano al debutto, Filippo Meneghetti e una star tedesca veterana (Barbara Sukowa), Due ("Two of Us"), selezionato dalla Francia per la candidatura all'Oscar per il miglior film internazionale, è una scelta decisamente audace e non solo per i concorrenti battuti come "DNA" di Maiwenn e "Summer of 85" di Francois Ozon. "Anche se il film racconta la storia di due donne anziane, tendo a vedere che il film parla a persone diverse in luoghi diversi", ha detto Meneghetti all'AFP prima dell'uscita del film negli Stati Uniti il 5 febbraio. Due (in Italia sarà distribuito da Teodora alla riapertura dei cinema) racconta la storia delle donne in pensione Nina (Barbara Sukowa) e Madeleine (Martine Chevallier), che hanno tenuto segreta la loro appassionata relazione per decenni. La coppia vive l'una accanto all'altra in una piccola città francese conservatrice dove tutti, anche la figlia di Madeleine (Lea Drucker), sono ignari della loro storia d'amore. Ma Nina, una straniera, trova la relazione clandestina sempre più difficile da accettare - un dilemma che peggiora molto quando un ictus lascia Madeleine inabile, e Nina è ridotta agli occhi della comunità a nient'altro che una vicina ficcanaso e curiosa. Sebbene Due sia a cavallo di più generi, con elementi di romanticismo, dramma e thriller, è fondamentalmente una storia su come gli umani autocensurano aspetti della loro vita, inclusa la sessualità, a causa delle pressioni e delle aspettative della società, ha detto il regista. "La società e la tua famiglia ti insegnano a guardare te stesso e il mondo, stabilendo modelli che rimangono per tutta l'età adulta", ha detto Meneghetti. Il film è stato scritto nel 2013, nel periodo dell'ascesa alla ribalta del gruppo di attivisti conservatori francesi pro-life La Manif pour Tous ("Protesta per tutti"). Meneghetti ammette che le proteste contro i matrimoni gay sono state "molto motivanti". Barbara Sukowa, 70 anni, migliore attrice al festival di Cannes nel 1986 per "Rosa Luxemburg" ha elogiato il suo regista per aver scommesso su due star femminili in età matura. (ANSA-AFP).