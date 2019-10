Onu, un'italiana a capo turismo europeo

ROMA, 3 OTT - L'Onu ha scelto per la prima volta un'italiana per guidare il turismo europeo. Si tratta di Alessandra Priante nominata direttore della Commissione Regionale Europa dell'United Nations World Tourism Organization (Unwto) l'agenzia Onu attiva per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. La nomina è stata annunciata in occasione della 23 Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo, ospitata a San Pietroburgo dal 9 al 13 settembre 2019. La neo direttrice, selezionata tra circa 200 candidati provenienti da tutto il mondo, entra in carica dal mese di ottobre e avrà il compito di presiedere e coordinare l'attività della Commissione Regionale Europa che riunisce 48 Stati (compresi la Russia e svariati Paesi dell'area euro-asiatica) offrendo supporto ai rispettivi governi, ascoltandone le istanze e adoperandosi affinché le questioni relative al turismo siano presenti come priorità nelle agende politiche.