Da oggi sul piccolo schermo la serie con protagonista il presidente ucraino Zelensky

«Servant of the people», la serie evento che ha consacrato l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky come attore popolare, arriva su La7. In esclusiva per l’Italia, oggi andrà in onda dalle 21.15 una serata première che proporrà - con la presentazione di Andrea Purgatori - i primi tre episodi della fiction, incentrata sul professore di liceo Vasyl Petrovych (Zelensky) - doppiato per l’occasione dall’attore Luca Bizzarri - e sulla sua inaspettata ascesa a presidente del suo Paese.

Una storia profetica: lo stesso Zelensky è diventato presidente dell’Ucraina e, di lì a breve, il capo di Stato al centro del più grande e sanguinoso conflitto nel cuore dell’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.

«Servant of the people», prodotta da Kvartal 95 (la società di produzione dello stesso Zelensky) è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 con successo di critica e ascolti sulla rete televisiva Ucraina «1+1», approdando poi anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi.

Diventata un vera e proprio serie-documento, è stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four ed è disponibile su Netflix negli Stati Uniti.

A chiudere la serata sarà proposto infine «Zelensky the story», un docufilm in prima tv che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino, dai suoi inizi come attore e produttore di programmi tv fino alla sua campagna spettacolare, alla sua elezione, alla sua rivalità con il presidente della Russia, al conflitto oggi in corso.