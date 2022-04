Il ruolo del genitore perfetto narrato da Claudia Gerini nel film «Mancino naturale»

«Il genitore perfetto è quello che riesce a cogliere l’istinto, l’inclinazione e il sogno del figlio dandogli strumenti per capire che nella vita bisogna impegnarsi e bisogna anche fare dei sacrifici per arrivare». Tanto ha sottolineato Claudia Gerini a Tv2000, ospite di Effetto notte, in programma stasera alle 22.50, parlando del ruolo del genitore e del film Mancino naturale (2022), di Salvatore Allocca.

Nella pellicola l’attrice - di recente ospite al Bif&st di Bari per il suo esordio da regista con Tapirulàn - interpreta il ruolo di una madre di periferia in cerca di un futuro diverso per se stessa e per il figlio, giovane promessa del calcio.

«Spesso i genitori non fanno esplorare i figli - continua Gerini - . La mamma perfetta e il papà perfetto sono quelli che riescono a cogliere le inclinazioni del figlio e dargli il sostegno giusto, ma senza giudicarlo e senza dargli troppe responsabilità. Non esiste comunque il genitore perfetto, perché i genitori sbagliano, si sbaglia perché tutti i giorni bisogna fare delle scelte e non sempre sono quelle giuste».

Tra i film protagonisti della puntata anche: Una vita in fuga con Sean e Dylan Penn, e Coda che ha vinto il Premio Oscar per il miglior film.

La trasmissione si chiude con il faccia a faccia con Jessica Chastain, Premio Oscar per Gli occhi di Tammy Faye, la storia vera di una coppia di telepredicatori americani della Chiesa evangelica la cui impresa, partita con le migliori intenzioni, si è poi rivelata una colossale truffa.