Arriva Ted Lasso, il contropiede del calcio gentile

Quindici anni dopo l’iPhone, Apple avvia una nuova rivoluzione: l’era degli antieroi televisivi è finita, spazio ai bravi ragazzi, che fanno dell’umorismo uno sport collettivo e dei codici della mascolinità una sfida. Accento del Kansas e incrollabile ottimismo sotto i baffi a spazzola, Ted Lasso sbarca in Inghilterra per allenare una squadra sull’orlo della retrocessione. Coach di football americano, non capisce niente di calcio ma apprende le sue regole con entusiasmo contagioso.

Perché Ted è permeabile alla meraviglia e impermeabile alle intemperie del mondo, che reincanta con palle perse e recuperate. La serie Apple TV+, scritta a quattro mani da Bill Lawrence e Jason Sudeikis, dietro ai baffi e l’energia burlesca, fa dello sport più popolare del mondo un vero motore drammatico. Ma non è sul piano tattico che si gioca la partita, ma negli spogliatoi dove il candore del protagonista agisce sulla squadra come antidoto alla crisi. L’obiettivo del coach Lasso, alla seconda stagione, resta lo stesso, diventare migliori e restare gentili nella sconfitta. Il perfetto contropiede al tempio della mascolinità convertito in un territorio dinamico dove tutte le discussioni sono possibili. La serie solleva quello che riposa sotto i cliché, rivelando i suoi giocatori nelle loro fragilità, nei loro fallimenti e nel loro desiderio di cambiare. I personaggi femminili dribblano allo stesso modo gli stereotipi e restano in ascolto mentre la sitcom riafferma il suo eroe candido e la sua precisione comica. Non c’è bisogno di amare il calcio per ridere con Ted Lasso, l’essenziale è altrove, nella cura per gli altri e nella curiosità per le geografie sconosciute. Un elogio alla gentilezza, al coraggio e al buon senso. Meglio di un antidepressivo.