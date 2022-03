In tv la prima assoluta di Piovani nell’opera lirica con «Armoniosa presenza»

Ha inaugurato la stagione 2022 del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste lo scorso gennaio. Parliamo del debutto nella lirica del compositore e Premio Oscar Nicola Piovani con l’opera Amorosa presenza.

Lo spettacolo andrà in onda in prima visione tv questa sera, giovedì 3 alle 21.15, su Rai 5. Il lavoro è ispirato all’omonimo romanzo del poeta Vincenzo Cerami e vede lo stesso Piovani impegnato anche come librettista, insieme a Aisha Cerami, e come direttore d’orchestra. Lo spettacolo si avvale della regia di Chiara Muti, le scene e i costumi di Leila Fteita, e le coreografie di Miki Matsuse. Protagonisti sul palco sono Maria Rita Combattelli, Motoharu Takei, Aloisa Aisemberg William Hernandez e Cristian Saitta. La regia televisiva è curata da Barbara Napolitano.

Armoniosa presenza è una favola ambientata in una metropoli di fantasia negli Anni ‘70 ma dai lineamenti attuali. Narra la storia di due personaggi, Orazio e Serena, che, per vincere la timidezza, decidono di incontrarsi nei panni dell’altro sesso. L’opera ricerca il lato maschile e femminile di ognuno di noi, eludendo il ridicolo e indagando un sentimento più intimo e autentico. L’amicizia che nasce tra i due protagonisti vale più dell’amore che cercavano sotto altre vesti.

Amorosa presenza, è un’opera in due atti la cui prima idea risale al 1977, prima ancora che fosse pubblicato il romanzo di Cerami. Lo scrittore ne parlò con Piovani, mentre il libro era ancora in fase di stesura e a quest’ultimo sembrò un soggetto perfetto per un libretto d’opera, cosa che poi è accaduta.