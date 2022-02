Neri Marcorè dissacratore fa il santone Osho

Uno stressato antennista romano scompare per 5 mesi, dopo aver preso un autobus, quando riappare nel quartiere romano di Centocelle dove vive; frattanto è diventato un santone che dispensa perle di saggezza «banalità cui, per incomprensibili ragioni, le persone cominciano a dar retta o meglio a pendere dalle sue labbra». «"Il santone"-#lepiùbellefrasidiOscio», con l’irresistibile volto e la voce inconfondibile di Neri Marcorè, arriva su RaiPlay da oggi, con una serie comedy da 10 puntate da 25 minuti, ispirato al fenomeno social creato da Federico Palmaroli.

«Osho mi ha sempre fatto molto ridere, anche riflettere - racconta l’attore - non posso elencare tutto perché se ne dico una poi me ne vengono subito in mente altre 15. È diventato Oscio a Centocelle, perché rappresenta un po’ tutte le periferie romane, quelle delle quali la classe politica si ricorda solo quando è in campagna elettorale, facendo scene e gesti plateali, e postando frasi e foto al limite della parodia».



«L’idea era di dare corpo alle frasi di Palmaroli - spiega la regista Laura Muscardin e nella leggerezza l’anima di Roma negli anni Settanta. Mostrare cioè la realtà da un punto di vista divertente, canzonatorio, cercando di rispecchiare il tono delle frasi di Federico, ma che puntualizzano sempre delle cose affatto scontate». Palmaroli fa notare: «Trattandosi di una serie tv abbiamo deciso di riproporre un maestro spirituale calato nella realtà della periferia romana. Lui diventa un punto di riferimento perché c’è molto bisogno di affidarsi a qualcuno. Il dissacrare le problematiche dei romani è il filo conduttore della serie, come con le vignette c’è sempre questa verve iconoclasta che mi caratterizza».