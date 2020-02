Sanremo 2020: Diodato e Elodie nella prima serata, Gabriella Martinelli e Lula mercoledì

Poche ore al via della 70esima edizione del Festival di Sanremo, il primo targato Amadeus. Tutto è pronto per la partenza, domani, martedì 4 febbraio, e tra le notizie dell'ultim'ora c'è la probabile ospitata di Gigi D'Alessio, che dovrebbe esibirsi nel corso della seconda serata. Oggi pomeriggio appuntamento con le prove aperte alla stampa, anche sul nostro sito vi racconteremo qualche anticipazione.

Per quanto riguarda la suddivisione dei Big e delle Nuove Proposte che si esibiranno nelle prime due serate, votati dalla Giuria Demoscopica, domani, per la prima serata, si esibiranno, in ordine alfabetico, per le Nuove Proposte Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann, Tecla Insolia; per i Big Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni, Alberto Urso. Di conseguenza mercoledì 5 febbraio, per la seconda serata, sarà il turno di Fasma, Matteo Faustini, Marco Sentieri, Gabriella Martinelli e Lula, per le Nuove Proposte, e di Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo, per i Big.

Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà anche Emma Marrone.