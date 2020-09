Missione dei caccia sopra Altamura

ALTAMURA - Sono stati chiamati a «fare gli straordinari» i caccia intercettori del 36esimo Stormo di Gioia, già in volo verso l'aeroporto militare di Grosseto per effettuare ieri pomeriggio un sorvolo spettacolare sull'autodromo del Mugello in Toscana (dove ieri si è tenuto il Gran Premio di Formula Uno).

Su Altamura hanno identificato un ultraleggero misterioso che momentaneamente aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo.