Da Gioia del Colle in volo verso la Calabria per salvare escursionista infortunato

Un giovane escursionista, infortunato, è stato soccorso e recuperato da un elicottero dell’Aeronautica militare sul massiccio del Pollino, in Calabria. L’intervento è stato effettuato in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Lo rende noto l’Aeronautica militare.

Nella serata di ieri un equipaggio dell’84° Centro Combat Search and Rescue del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Gioia del Colle, per prestare soccorso ad un escursionista ventisettenne infortunato sul monte Manfriana a causa di una caduta. L'equipaggio militare, in prontezza d’allarme nazionale, con elicottero HH-139, ha ricevuto l’ordine di procedere al soccorso dal Rescue Coordination Center dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico. Il velivolo è decollato alle ore 18.30 circa e si è diretto verso il campo sportivo di Fracineto (Cs), dove ha prelevato due operatori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per poi dirigersi verso l’area d’operazione. Il giovane traumatizzato è stato individuato, anche grazie all’ausilio dei visori notturni, e successivamente trasportato in sicurezza a Fracineto, dove lo attendeva un’ambulanza per le cure necessarie.