In Puglia arriva l'intesa tra Regione ed Esercito per percorsi formativi

BARI - Questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa tra Regione Puglia e l’Esercito Italiano finalizzato all’attivazione, grazie all’utilizzo di risorse regionali, di percorsi formativi per giovani appartenenti all’Esercito, da impiegare in azioni umanitarie nazionali e internazionali. A sottoscrivere l’accordo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo. L’intesa ha l’obiettivo di definire percorsi formativi utili a potenziare l’efficacia delle azioni realizzate dall’Esercito in situazioni emergenziali in Italia e all’estero, a sostegno delle popolazioni. «La collaborazione tra l’Esercito Italiano e la Regione Puglia per la formazione del personale - ha dichiarato Emiliano - ci consentirà di esprimere a tutti questi ragazzi e ragazze la nostra gratitudine per il servizio che prestano alle Forze armate italiane, già note in tutto il mondo per la qualità della loro azione anche nelle operazioni di pace, fondata su esperienza, umanità e anche grande competenza». Il generale Tota ha voluto sottolineare l’importanza «della collaborazione istituzionale».