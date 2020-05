Foggia, i genieri della Pinerolo a Chieti disinnescati due ordigni esplosivi

FOGGIA - La bonifica degli ordigni inesplosi non conosce soste. Anche ai tempi del Coronavirus. E’ toccato agli artificieri dell’11° Reggimento Guastatori di Foggia disinnescare un pericoloso proiettile di artiglieri inglese e una bomba da mortaio tedesca risalenti alla seconda guerra mondiale. Gli interventi sono stati effettuati in Abruzzo, nella provincia di Chieti, su richiesta della Prefettura. La zona è stato teatro, alla fine degli anni Quaranta, di numerosi bombardamenti delle forze alleate, contrastate nell’avanzata sul terreno, dai nazisti. Gli artificieri della Brigata Pinerolo rappresentano uno dei fiori all’occhiello della grande unità dell’Esercito made in Puglia, proprio per il contributo negli interventi di pubblica utilità. Complesse e articolate anche le missioni nei teatri operativi esteri, dove i genieri garantiscono la sicurezza dei contingenti italiani.