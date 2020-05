Raccolta straordinaria di sangue in prima fila l'82° fanteria di Barletta

Batte forte il tamburo della solidarietà dell'82° reggimento fanteria Torino di Barletta. I militari della caserma Stella, infatti, hanno aderito in massa alla richiesta dell'associazione provinciale Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Il netto calo di affluenza presso i centri trasfusionali, legato alla pandemia coronavirus, ha determinato un'emergenza nell'emergenza. Severissimi sono stati i protocolli di sicurezza, che al di là dell'anamnesi del donatore hanno anche previsto l'analisi del sangue e di emoderivati per i donatori con le stellette.

"L’auspicio, oltre che venire incontro ad una tangibile necessità e fronteggiare l’emergenza, è che tale esempio venga seguito da molti cittadini, affinché un gesto di grande altruismo e senso civico come quello di scegliere di donare sangue diventi un’azione comune, volta alla tutela della salute e al bene della collettività", ha sottolineato il comandante dell' 82° reggimento fanteria Torino, colonnello Sandro Iervolino, che al termine della giornata, ha voluto esprimere il ringraziamento alle associazioni locali che come l'Avis ed un plauso alle donne e gli uomini dell'Esercito impegnati in prima linea per il Covid. La loro costante presenza sul territorio costituisce da sempre un punto di riferimento per la nazione intera e per la comunità locale, oggi ancora #dipiùinseme #alserviziodelpaese e al fianco dei cittadini.