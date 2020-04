Bisceglie, ventilatore polmonare donato dai soldati dell'82° fanteria

Campioni di generosità. E' il titolo che meritano i militari (in servizio e in congedo) dell'82° reggimento fanteria Torino di stanza a Barletta. In una manciata di giorni hanno organizzato una raccolta volontaria di fondi e hanno contattato i medici dell'ospedale civile di Bisceglie, presidio Covid della zona di competenza. "Cosa vi può servire?", hanno chiesto i cittadini con le stellette. Immediata la risposta: "Materiale sanitario e un ventilatore polmonare".

Oggi la consegna della preziosa attrezzatura per terapia sub-intensiva del tipo “Resmed Astral 100” che contribuisce a fronteggiare l’emergenza pandemia, alla presenza del direttore sanitario dott. Andrea Sinigaglia e del colonnello Sandro Iervolino, presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale. Un segno concreto e tangibile (10mila euro la somma raccolta) di solidarietà con l'auspicio di tornare in tempi brevi alla normalità e alla vita quotidiana, più forti di prima, fieri ed orgogliosi di essere italiani.