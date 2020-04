Barletta, ventilatore polmonare donato dai militari dell'82° Torino

BARLETTA - Il cuore della solidarietà con le stellette non smette mai di battere. I militari in servizio e in congedo dell’82° Reggimento fanteria “Torino”, di stanza a Barletta, si sono mobilitati sul fronte dell’emergenza coronavirus. E hanno raccolto in una manciata di giorni 10mila euro. La somma è stata utilizzata per acquistare un ventilatore polmonare e del materiale sanitario, su espressa richiesta del reparto di terapia in intensiva dell’ospedale civile di Bisceglie, presidio Codi per la Bat. L’iniziativa è nata dal desiderio dei militari dell’82° di fornire un aiuto concreto ai medici e agli infermieri impegnati a fronteggiare questo nemico invisibile. Il passa parola ha ottenuto il consenso anche delle famiglie e del personale in congedo che continua a mantenere col reparto un legame quotidiano. Il dispositivo di ventilazione polmonare presso volumetrico per terapia sub-intensiva è stato così individuato ed acquistato a tempo di record e sarà donato venerdì mattina. A consegnarlo, una delegazione ristretta, guidata dal comandante, colonnello Sandro Iervolino, dall’addetto alle pubbliche relazioni, maggiore Alfredo Mastropasqua e da due militari.