Taranto, il 36° Stormo e l'84° Csar regalano un sorriso ai piccoli malati

Un sorriso per i piccoli malati e un grazie al personale sanitario. In occasione della “Giornata mondiale del malato”, una delegazione del 36° Stormo caccia e dell’84° Centro CSAR di Gioia del Colle, guidata dal colonnello Emanuele Spigolon, è stata accolta presso i reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

L’iniziativa è stata un momento di solidarietà e di ringraziamento a quanti quotidianamente si occupano della cura dei piccoli pazienti. Il personale in visita ha così avuto l’opportunità di conoscere la struttura sanitaria e parte di medici e infermieri, ma soprattutto ha mostrato affetto e vicinanza ai piccoli degenti, regalando loro giocattoli e gadget di vario tipo. In collaborazione con l’associazione onlus “Le mani tese”, sono stati donati un personal computer e una sedia a rotelle pediatrica. Durante l’incontro con i responsabili del reparto, il colonnello Spigolon ha voluto rimarcare il carattere solidale di tale iniziativa, segno tangibile di vicinanza da parte di donne e uomini in divisa che hanno voluto regalare un sorriso a chi combatte una delle sfide più dure della vita.



Il 36° Stormo caccia, che dipende dal comando Squadra aerea per il tramite del comando Forze da combattimento, è uno degli Stormi della Difesa aerea dell’Aeronautica militare. Il reparto vanta una complessa organizzazione di personale e mezzi che assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NAato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Parallelamente l’84° Centro CSAR, che dipende dal 15° Stormo dell’Aeronautica militare, fornisce giornalmente il servizio di ricerca e soccorso, mansione utile e spesso indispensabile che viene svolta su tutto il territorio ed acque nazionali, nonché nel bacino del Mediterraneo nell’ambito degli accordi internazionali siglati, con i Paesi limitrofi, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.