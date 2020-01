Lecce, lo stendardo del 31° carri nel Sacrario delle bandiere a Roma

Lo stendardo del 31° reggimento carri di Lecce nel Sacrario delle bandiere del Vittoriano. La cerimonia si è tenuta a seguito del passaggio di specialità col 15° reggimento cavalleggeri Lodi, nell’ambito del processo di revisione dell’Esercito, finalizzato a riorganizzare l'attuale componente operativa con la costituzione delle unità esploranti all’interno delle Brigate.

Lo stendardo del 31° reggimento è decorato di medaglia d’argento al valor militare, conferita per i fatti d’Arme avvenuti in Epiro, Albania Meridionale e Jugoslavia nel periodo 28 ottobre 1940 - 23 aprile 1941 e di una medaglia di bronzo al merito civile per gli interventi di soccorso prestati alle popolazioni nella provincia di Vercelli colpite da una violenta alluvione nel 1968.

A rendere omaggio allo stendardo c’erano, tra gli altri, gli ultimi comandanti del reggimento, l’Associazione nazionale carristi d’Italia e molti commilitoni che nel tempo hanno prestato servizio presso l’unità disciolta .