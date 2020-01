Gioia, la Befana arriva in elicottero: doni e sorrisi ai bambini più piccoli

Da trent’anni la Befana arriva nell’hangar dell’84° centro Csar di Gioia del Colle. Un legame che gli uomini e le donne del soccorso aereo del 15° Stormo hanno mantenuto anche stavolta con la comunità locale, per regalare un sorriso ai bambini delle famiglie dell’Arma azzurra e a quelli delle associazioni di volontariato. Così tra palloncini, regali e dolciumi, la simpatica vecchietta ha fatto capolino, portata in volo da un elicottero, distribuendo i graditissimi e attesi doni: una calza a tutti i piccoli al di sotto dei 12 anni.

L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per far conoscere il lavoro quotidiano e silenzioso, assicurato 24 or su 24, 365 giorni all’anno dagli specialisti di ricerca e soccorso. Un servizio prezioso, indispensabile, come dimostra il lungo elenco di missioni svolte in qualsiasi condizione di tempo. Alla fine l’immancabile estrazione dei premi della lotteria, il cui ricavato è stato donato in beneficenza.