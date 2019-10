In Puglia con l'esercitazione Elettra: testate le capacità di telecomunicazione

La capacità di rischiararsi in tempi rapidi, durante una calamità naturale o in un teatro operativo diverso da quello nazionale, mantenendo intatta la capacità operativa. E' questo l'obiettivo dell'esercitazione Elettra mirata a testare al meglio la funzione dual use della 4a Brigata telecomunicazioni di Borgo Piave. Per l'occasione sono state impiegate sull'aeroporto di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo e ad Otranto, base della Squadriglia radar remota, le componenti mobili del reparto, già utilizzate due anni fa in occasione del terremoto di Amatrice.

La simulazione, infatti, ha ipotizzato un “evento sismico che ha causato, oltre a ingenti danni alle abitazioni e strutture civili, la serie compromissione delle infrastrutture e dei sistemi di collegamento dello Stormo. In aggiunta a queste criticità, è stato richiesto il supporto della forza armata per le operazioni di soccorso alla popolazione per ripristinare i servizi di comunicazione”. Uno scenario realistico, dunque, sviluppato in varie fasi. Alla ricezione dell’ordine di attivazione le Task units (TUs) hanno dispiegato ed installato le componenti “Communication information system (Cis)”, al fine conseguire la piena capacità operativa per garantire, senza soluzione di continuità, comunicazioni affidabili per il regolare svolgimento delle operazioni.





Nella fase “livex”, durante l’attività di volo del 36° Stormo, sono stati testati tutti i sistemi Tlc e l’Unità radio mobile (Urm). In particolare l’Urm, appartenente al 2° Rtc di Bari Palese, è stata impiegata con lo scopo di verificare la qualità delle comunicazioni radio terra-bordo-terra (Tbt) nelle zone limitrofe alla torre di controllo di Gioia del Colle, ottenendo una mappa dettagliata della copertura radio in un raggio di 100 km. Scopo primario dell’unità radio mobile è quello di essere rischierata in zone colpite da eventi calamitosi, con l’obiettivo di favorire il coordinamento dei mezzi di soccorso nelle aree interessate dall’evento. Gli Eurofighter decollati col compito dei eseguire una ricognizione fotografica della zona interessata dall'evento, senza poter comunicare, è come se fossero "ciechi" e "sordi", vanificando in pratica la missione. L'esercitazione Elettra ha così ridotto al minimo le criticità operative, individuando e risolvendo eventuali zone grigie. Positive le valutazioni dei generali Vincenzo Falzarano, comandante della 4a Brigata e Antonio Scalese, comandante della 3a Divisione del comando logistico. A fare gli onori di casa, il colonnello Emanuele Spigolon.