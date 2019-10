Marina militare, entra nel vivo nel Castello Aragonese il Trofeo del mare

TARANTO - E’ entrata nel vivo la terza edizione del Trofeo del Mare-Città di Taranto, manifestazione incentrata sugli sport di mare organizzata dal Comando Marittimo Sud che terminerà il 20 ottobre. L'Aquathlon, specialità del Triathlon, ha avuto il Castello Aragonese come base logistica e per le premiazioni, con oltre 100 atleti delle varie categorie che si sono confrontati nella frazione a nuoto nel suggestivo percorso, tracciato al centro del Canale navigabile e in quelle di corsa, da percorre due volte lungo la banchina di Via Garibaldi. Un folto pubblico dal Corso Due Mari ha potuto ammirare la gara e lo spettacolo agonistico.

Sempre sul lato Mar Piccolo si sono svolte le regate di canottaggio organizzate dalla Federazione Italiana Canottaggio e tappa regionale del campionato italiano, anche questa inserita nell’ambito della manifestazione del Trofeo del Mare-Città di Taranto. Non solo Sport, ma anche blue economy, tecnologia e ricerca scientifica. Infatti, la squadra della la Blue Matrix ha presentato al Castello Aragonese un gioiello ipertecnologico, l'imbarcazione a energia solare Sun Razor 01 che sarà esposta in Piazza d’Armi e sarà visitabile dai visitatori fino al 12 ottobre. Da ieri mattina circa 500 giovani studenti di 13 Istituiti secondari di secondo grado hanno cominciato a prendere lezioni teoriche e pratiche, di vela, canottaggio, canottaggio a sedile fisso, canoa, canoa polo e stand up paddle.