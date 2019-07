Recupero e sopravvivenza in mare: a Bari esercitazione per i piloti

Recupero un equipaggio dopo un incidente di volo in mare. E' il tema dell'esercitazione, finalizzata ad approfondire la conoscenza delle tecniche di sopravvivenza da eseguire per superare i pericoli dell'ambiente marino, svoltasi presso il Centro di Torre a mare dell'Aeronautica militare.

In azione un elicottero HH139A dell'84° centro Csar di Gioia del Colle, reparto specializzato nelle operazioni di soccorso in qualsiasi condizione operativa e un istruttore del 61° Storno di Galatina con l'apposita qualifica di "sopravvivenza in mare". Impegnati anche piloti dei nuclei elicotteri di Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Polizia, oltre al personale navigante del 36° Stormo.