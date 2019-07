Arriva il progetto Caserme verdi: Bari, Foggia e Lecce in primo piano

Cambiano le minacce, si aggiornano gli scenari e l’Esercito vuole affrontare le nuove sfide con una mentalità all’altezza dei tempi. Così torna d’attualità il fronte Sud perché il Mediterraneo è in perenne ebollizione e la Puglia riscopre un ruolo strategico nello scacchiere della difesa non solo nazionale.

Dunque, uomini e mezzi verranno ricollocati nel Mezzogiorno. Per farlo c’è bisogno di infrastrutture comode e moderne e di un investimento di almeno un miliardo e mezzo di euro, cifra al momento indicativa. Sono i punti salienti del progetto “Caserme verdi” che interessa 24 edifici. Tre dei quali in Puglia. La “Briscese” a Bari, la “Sernia-Pedone” a Foggia e la “Floriani” a Torre Veneri. I criteri saranno standard e uniformi per tutto il Paese. Dando precedenza alla funzionalità, al basso impatto energetico, alla fruibilità esterna in modo da aumentare l’integrazione con il tessuto sociale. Tutto ruota attorno al benessere del personale e al miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro, tenendo presente come gran parte delle caserme siano ormai datate e costose sotto il profilo della manutenzione.



Lo spostamento al Sud di uomini e mezzi – al Nord sono dislocati due terzi delle infrastrutture militari, in un’ottica di Guerra fredda ormai superata - risponde inoltre ad un’altra esigenza, meno strategica ma più pratica, quella legata alla provenienza del personale: il 49 per cento dei 97mila755 cittadini con le stellette, arriva dal Mezzogiorno (isole escluse). Il che significa una continua richiesta di trasferimenti per avvicinarsi a casa (1.102 solo quelle presentate per la Puglia nel 2018).

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, illustrando il progetto di razionalizzazione a sottolineato l’importanza dell’avvio di un processo virtuoso che consentisse, in un’ottica temporale di ampio respiro, di poter disporre di caserme rinnovate.

La “Briscese”, ad esempio, è diventata a Bari, negli ultimi anni, il cuore pulsante della logistica di gran parte delle missioni internazionali dell’Esercito italiano. La “Sernia-Pedone” di Foggia, invece, ospita l’11° Reggimento Genio guastatori, uno dei reparti di punta nelle operazioni fuori area, mentre la “Floriani” di Lecce è il punto di riferimento della Scuola truppe corazzate.

“Caserme verdi” è partito con quattro progetti pilota, il primo dei quali realizzato alla Cecchignola. Poi toccherà a a Pordenone, Cesano e Foggia.