Barletta, cittadinanza onoraria per l'82° Reggimento fanteria

Cittadinanza onoraria per l'82° Reggimento fanteria "Torino". A consegnarla al comandante, colonnello Antonio Morganella, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, alla presenza del prefetto, Emilio Dario Sensi. Questa la motivazione alla base del provvedimento: "L’Amministrazione comunale di Barletta concede la cittadinanza onoraria all'82° Reggimento fanteria "Torino", quale riconoscimento per l'altissimo valore militare, per il profondo legame tra il reggimento e le istituzioni cittadine, ma anche per il considerevole impegno civile come esempio concreto di solidarietà. Un atto sentito, doveroso per quanto diuturnamente fatto fino ad oggi dall'82° Reggimento fanteria "Torino", promotore instancabile di quei valori morali e civili che sono profondamente radicati e condivisi anche tra i barlettani e che hanno, nel comune amore verso la Patria e verso l'intera Umanità, i propri punti di riferimento irrinunciabili. Certi d'interpretare il sentire più profondo della nostra Comunità, la Città di Barletta ha inteso, dunque, dimostrare attraverso un gesto simbolico, ma denso di significato morale, i sentimenti di orgoglio che la uniscono a questa splendida unità dell'Esercito italiano. La decisione di conferire la cittadinanza onoraria è maturata dopo anni di conoscenza reciproca caratterizzati dall'adesione e dal supporto dell'82° Reggimento fanteria "Torino" alla realizzazione di eventi culturali, di solidarietà, di mutuo soccorso e beneficenza ad ampio respiro, e per la prontezza nel recepire le esigenze di tutta la comunità barlettana”.

Questo riconoscimento sta a significare la grande sinergia che intercorre tra la cittadinanza e il reparto dell’Esercito che, con il suo impegno in molte campagne solidali, si è sempre dimostrato vicino e attento alla Comunità barlettana. Grande l’orgoglio dei fanti del Torino che oggi come allora, impiegati su diversi fronti in Italia e all’estero, ispirati e guidati dall’esempio dei loro predecessori, operano con lo stesso entusiasmo, passione e dedizione per l’adempimento del proprio dovere, secondo il motto del Reggimento: “Credo e vinco".