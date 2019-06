16° gruppo Genio campale Palese premiato con la targa Icaro 2018

L’Associazione nazionale Reduci dalla prigionia, dall’internamento, dalla guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP) ha conferito al 3° Reparto Genio dell’Aeronautica militare di Bari la prestigiosa targa di benemerenza “Icaro 2018”, per le azioni particolarmente meritorie svolte nel quadriennio 2014-2017. La targa sarà partecipata domani a Bari-Palese, in occasione dell’85° anniversario della costituzione del 16° Gruppo al comandante, colonnello Giuseppe Russi.

Il riconoscimento interforze, istituito dall’ANRP nel 1975 e patrocinato dallo Stato maggiore della Difesa, è stato conferito con la seguente motivazione: “Chiamato ad operare nell’ambito del G7 tenutosi a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 su richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri e per le attività emergenziali a supporto della regione Marche in occasione dell’emergenza neve del 2017, ha provveduto ad assicurare la piena operatività delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del vertice mondiale e a fornire il proprio determinante contributo per le attività di soccorso alle popolazioni colpite dalla grave emergenza neve nella provincia di Ascoli Piceno.

Il 3° Reparto Genio dell’Aeronautica è intervenuto con la progettazione e la realizzazione delle elisuperfici e delle altre opere richieste dalla presidenza del Consiglio dei ministri, svolte impeccabilmente nonostante le stringenti tempistiche a disposizione, consentendo l’arrivo e la partenza in piena sicurezza dei capi di Stato partecipanti al G7. Le attività, svolte con grande spirito di abnegazione e con straordinaria spinta motivazionale dal personale del 3° Reparto Genio, hanno riscosso l’incondizionato apprezzamento delle massime autorità nazionali ed estere e dell’opinione pubblica, con un’elevatissima e positiva risonanza mediatica, contribuendo ad accrescere l’immagine, il ruolo e il prestigio della Forza armata.”

L’Associazione ANRP è un ente morale istituito con Decreto Presidenziale nel 1949 che svolge azioni di promozione sociale, culturale, storica e patriottica. Ha origine nell’ambito del variegato mondo concentrazionario dei militari italiani dove, prima e dopo l’8 settembre 1943, l’esigenza di iniziative aggreganti si concretizzò alla fine della guerra, insieme a quelle dei partecipanti alla Guerra di Liberazione, in vere e proprie forme di associazionismo. Il 3° Reparto Genio, con sede presso l’aeroporto militare di Bari Palese e posto alle dipendenze del Servizio infrastrutture del comando logistico Am di Roma, ha la missione di finalizzare studi, indagini, progettazioni, appalti ed esecuzione dei lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica ed alla NATO. Il reparto sovraintende, sia a mezzo ditta, sia con uomini e mezzi propri attraverso il dipendente 16° Gruppo, alla realizzazione e manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici a supporto dei reparti di volo dell’Am del Sud Italia, compresa la Sicilia. Inoltre, in ambito interforze, contribuisce, con proprio personale e mezzi, alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale, che fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo supporto alla Protezione civile in caso di calamità naturali.