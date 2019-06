Mola, documentario in inglese sul museo delle guerre mondiali

Un documentario in lingua inglese, realizzato dagli alunni delle quinte classi del 2° circolo didattico “San Giuseppe” di Mola di Bari, sul museo delle due guerre mondiali. L’iniziativa è stata presentata alla presenza, tra gli altri, sindaco Giuseppe Colonna, della dirigente scolastica Chiara Conte, del presidente della locale sezione dell’Associazione combattenti e reduci, Nicola Guglielmi. Gli alunni, ispirati dai docenti Francesco Spilotros e Mariasanta D’Addio, per alcune settimane hanno condiviso la magia del cinema per realizzare il documentario in lingua inglese sul museo delle due guerre mondiali. Il progetto scolastico ha abbracciato più materie, ambiti e competenze quali la multimedialità, la lingua inglese, la storia, recitazione e cinema. Gli alunni hanno potuto intraprendere la lettura del proprio territorio ed incrementarne l’offerta turistica visto che quello in piazza XX Settembre è l’unico museo per ora fruibile nel comune a sud dell’area metropolitana di Bari. Le ricerche hanno contribuito ad avvicinare le generazioni nella narrazione di eventi anche tragici legati ai due conflitti mondiali. Nelle case è scattata una ricerca del carteggio, delle decorazioni, delle foto degli antenati coinvolti negli eventi bellici. E’ emerso così una spaccato della grande storia assemblato grazie al vissuto di tanti cittadini molesi che hanno servito in armi il Paese talvolta sacrificando la propria esistenza. Per i giovani è stato il primo “ciak” che li ha messi in discussione come documentaristi e resi futuri cittadini consapevoli della propria storia.

Senza la mediazione dei Combattenti e reduci tutto questo non sarebbe accaduto. L’associazione ospita presso la propria sede il museo contenete un gran repertorio di cimeli, documenti cartacei, foto e video. La struttura custodisce numerose armi e bossoli del XIX e XX secolo, uniformi e altri pezzi della storia militare e locale. La sezione di Mola è attiva anche nel campo editoriale ed a marzo di quest’anno ha pubblicato il volume “Decorati di medaglie al valor militare” che si apre con una presentazione a cura del generale Giorgio Rainò, comandante militare Esercito in Puglia.