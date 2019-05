San Severo, tre bombe d'aereo disinnescate dal Genio guastatori

Sono terminate le attività di neutralizzazione di tre bombe d’aereo ad alto esplosivo di fabbricazione inglese dal peso di 250 libbre ciascuna ad opera degli artificieri dell'Esercito. Gli ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale erano stati rinvenuti in buono stato di conservazione e senza spoletta in località Torretta Antonacci nel comune di San Severo durante i lavori per la realizzazione di un parco fotovoltaico.

Il delicato intervento è stato condotto, nell’arco di tre giorni, dagli specialisti del nucleo CMD (Conventional munition disposal), esperti nel settore della disattivazione di ordigni esplosivi regolamentari e di circostanza, dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, unità specialistica alle dipendenze della Brigata Pinerolo.

Le operazioni, disposte dal comando delle Forze operative Sud di Napoli, sono state coordinate dalla Prefettura di Foggia e si sono concluse con tre distinti brillamenti sul luogo, senza disagi per la popolazione.

L’Esercito italiano, grazie alle capacità tecniche e professionali del proprio personale ed ai mezzi in dotazione, è sempre più impegnato nel fornire il proprio contributo in attività di pubblica utilità.

Gli uomini del Genio, in particolare, sono attivi nella bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici su tutto il territorio nazionale. Nell’anno 2018 i nuclei CMD sono stati protagonisti di 1990 interventi, a conferma di una consistente presenza sul territorio di residuati bellici degli ultimi conflitti mondiali.