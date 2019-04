Una commemorazione per non dimenticare una pagina di eroismo risalente a 78 anni fa. Presso la caserma "Nacci" di Lecce, il 31° reggimento carri ha ricordato la battaglia di Kopliku (Albania). In

In reparto, attestato nella zona di Tirana, ricevette urgentemente l’ordine di portarsi nell’area di Scutari perché truppe jugoslave erano in ammassamento a nord dell’Albania e il 15 aprile 1941 effettuò un attacco vero e proprio a cavaliere della rotabile Scutari-Kopliku-Ivanaj oltrepassando il Prroni That. Dopo un’iniziale azione delle artiglierie e dei controcarri nemici, i carri del 31°persistettero nella loro decisa azione costringendo il nemico alla fuga. La battaglia di Kopliku fu vittoriosamente conclusa dal Reggimento che dovette contare tra le sue file 20 caduti e 12 feriti, oltre alla distruzione di 20 carri.

L’evento viene storicamente ricordato come la “Pasqua di sangue” perché proprio il 15 aprile di quell’anno, ricorreva la santa Pasqua.

Per l'eccezionale valore dimostrato dai militari dell’Esercito, è stata conferita la medaglia d’argento al valor militare allo stendardo del 31° reggimento. In più furono consegnate 13 medaglie d’argento individuali, 16 di bronzo e numerose croci di guerra ai carristi.

In occasione della rievocazione, il comandante di Reggimento, colonnello Cosimo Greco, ha ripercorso le vicende storiche del Reggimento esaltando le virtù dei carristi che, in terra straniera, seppero con profondo senso del dovere e sacrificio della propria vita, scrivere le più gloriose ed importanti pagine di storia dell’Esercito e delle sorti dell’Italia durante il secondo conflitto mondiale.



Sulle orme dei carristi del passato, il 31° Reggimento carri, unità alle dipendenze della Brigata Pinerolo, svolge oggi i compiti affidatigli con lealtà e profondo spirito di corpo, evidenziando in più occasioni, altresì uno spiccato lato umano che da sempre contraddistingue i militari dell’Esercito.

Il colonnello Greco ha tra l'altro sottolineato le numerose iniziative solidali che hanno coinvolto i militari.

In particolare, in occasione della ricorrenza di San Giorgio, patrono dell’Arma di cavalleria, 60 carristi hanno partecipato alla donazione di sangue presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e ad una raccolta alimentare a favore della CaritasS diocesana organizzata dalla Scuola di Cavalleria, inoltre, il Reggimento ha sostenuto l’iniziativa “Pasqua di solidarietà” dell’associazione “Per un sorriso in più” che si occupa di assistenza materiale e morale a favore dei bambini affetti da leucemia e tumore e alla quale il reparto è legato da un forte legame di amicizia e collaborazione.