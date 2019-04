Da Gioia del Colle a Bergamo per salvare la vita di una donna di 40 anni. L'Aeronautica militare si è mobilitata per un trasporto sanitario di una paziente, ricoverata al De Bellis di Castellana Grotte, in gravi condizioni nei salute. Un Falcon 900 è così atterrato nella base pugliese, ha preso a bordo la donna e l'ha trasportata al Policlinico San Marco di Zigonia. Le richieste di trasporto urgente, come accade sempre in questi casi, sono pervenute dalle Prefetture di riferimento delle strutture ospedaliere che tenevano in cura i pazienti alla sala situazioni di vertice del comando della Squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.

Attraverso i suoi reparti di volo, l'Arma azzurra mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in gravissime condizioni, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata aerea di Pisa. Per alcune esigenze particolari sono anche impiegati gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia e dei Centri combat Sar (Search and rescue) dipendenti.