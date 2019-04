Una caserma... verde per ridurre i costi e limitare l'inquinamento. La sede dell'82° reggimento fanteria "Torino" a Barletta si adegua ai tempi. E si dota di un impianto fotovoltaico all'avanguardia da 175 kmh/mt grazie alle nuove tecnologie e all'energia solare. Così la caserma Stella diventa la prima struttura della Brigata Pinerolo a realizzare la "rivoluzione ecologica" con una base militare di ultima generazione.

Spiega il colonnello Antonio Morganella, comandante del reparto: "La scelta è nata dall’esigenza di ottimizzare le risorse pubbliche, ma anche per ridurre al minino le emissioni nocive per l’ambiente. Il nostro reparto è stato il primo ente della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” ad adottare un sistema fotovoltaico innovativo a basso impatto ambientale ed elevata efficienza energetica. Tutti gli impianti automatizzati e gli apparati elettrici della caserma, infatti, sono ad impatto zero per l’ambiente, anch’essi alimentati con l’energia solare”.

L'82° reggimento fanteria "Torino" di Barletta è inserito nel progetto "Soldato futuro" ed è uno dei reparti di punta della Brigata, inviato in numerosi teatri operativi esteri, sempre con ottimi risultati.